Захарова высмеяла Блинкена за слова об агрессии России на её же границах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии России на её границах с Украиной». Эту тему Блинкен обсуждал в разговоре с британской коллегой Лиз Трасс, о чём сообщил в своём Twitter.

Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ, — иронично предположила Захарова.

I had a productive conversation with UK Foreign Secretary @trussliz on the importance of a coordinated response to Russian aggression on its border with Ukraine and on countering Beijingâs economic coercion. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 25, 2022

Ранее журналисты немецкого издания Der Tagesspiegel заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен берёт пример с бывшего президента США Джона Кеннеди, полагая, что США и Европа должны сплотиться и дать отпор инициатору агрессии, которым является Россия. Подобную риторику Блинкен продемонстрировал во время визита в Германию, где проанализировал ситуацию на Украине и отметил, что на карту поставлены право на самоопределение наций, неприкосновенность границ и свобода выбора союзников.

Он также взял на себя роль обвинителя и перечислил все договоры, которые президент России Владимир Путин нарушил в отношении Украины. При этом Блинкен не настаивает на том, чтобы Берлин использовал «Северный поток — 2» в качестве рычага против России, и не акцентирует внимание на подверженности Германии давлению со стороны России из-за поставок газа.