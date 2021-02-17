Захарова сравнила требование освободить Навального с претензиями Швондера

https://static.news.ru/photo/b74ba562-eff0-11ea-b38a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить осуждённого оппозиционера Алексея Навального напоминает некоторые высказывания домкома Швондера из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мне действительно это напоминает то, как Швондер и команда пришли к профессору Преображенскому его уплотнять. Примерно уровень законности и правовой дискуссии очень схож с кадрами замечательного фильма и ещё более замечательного литературного произведения, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее она отметила, что требования ЕСПЧ являются частью кампании по давлению на Москву. Кроме того, требование ЕСПЧ бьёт «залпом по международному праву», последствия которого в международном судебном органе, по мнению Захаровой, не понимают.

Как сообщал NEWS.ru, адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».

2 февраля Алексею Навальному был заменён условный срок на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». После этого защита Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы с жалобой на неисполнение Россией решения ЕСПЧ по этому судебному процессу.