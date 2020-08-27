Захарова: присутствие американских РСМД спровоцирует гонку вооружений

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Размещение американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в разных уголках земного шара может повлечь за собой новую гонку вооружений, последствия которой будут непредсказуемыми, рассказала 27 августа во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявление госсекретаря США Майкла Помпео о намерении создать РСМД для «сдерживания агрессии РФ».

Безусловно, появление дополнительных ракетных рисков для территории России повлечёт за собой незамедлительную реакцию с нашей стороны, — цитирует дипломата ТАСС.

По её словам, Белый дом отважился на «крайне рискованный шаг». Накануне глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Вашингтон собирается создать ракеты средней и меньшей дальности. Власти Соединённых Штатов рассматривают возможность размещения РСМД в Азиатском регионе для защиты союзников и сдерживания Китая. Об этом рассказал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

26 августа 2020 года стало известно, что КНР осуществила пуск двух баллистических ракет средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря «в качестве предупреждения Соединённым Штатам Америки». С таким утверждением выступает газета South China Morning Post. Издание ссылается на источник, приближённый к Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Речь идёт о ракетах «Дунфэн-26B» и «Дунфэн-21D». Они могут уничтожать как наземные, так и надводные цели, в том числе и авианосцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки приняли решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как документ мешал Вашингтону добиться одностороннего преимущества над Россией. Это признал и сам Белый дом, заявил руководитель международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.