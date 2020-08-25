Помпео: США собираются создать ракеты средней и меньшей дальности

https://static.news.ru/photo/8cf39ef0-e76c-11ea-84e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX HALADA/Global Look Press

США собираются создать ракеты средней и меньшей дальности, рассказал глава американского Госдепа Майк Помпео в ходе выступления перед участниками предвыборного общенационального съезда правящей Республиканской партии. Речь дипломата записали вечером 25 августа, когда он находился в Иерусалиме во время ближневосточного турне.

Сегодня благодаря президенту [США Дональду] Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты, дабы сдерживать российскую агрессию, — цитирует Майка Помпео ТАСС.

«Вредным документом» он назвал российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Белый дом вышел в августе 2019 года.

Кроме того, глава Госдепа вновь подверг резкой критике Китайскую Народную Республику. Он обвинил Пекин в том, что азиатская держава не приняла адекватных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

В это же время, продолжил Помпео, действующий лидер США Дональд Трамп твёрдо отстаивает интересы Вашингтона в отношениях с КНР, а также обнажает агрессию Коммунистической партии КНР. Дипломат добавил, что Белый дом будет добиваться того, «чтобы шпионы Коммунистической партии Китая, выдающие себя за дипломатов в Америке, были заключены в тюрьму или высланы на родину».

Власти Соединённых Штатов рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азиатском регионе для защиты союзников и сдерживания Китая. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские АЭС стремительно стареют и подвергаются повышенному риску из-за глобального потепления, свидетельствует свежий доклад агентства Moody’s. Операторы электростанций не спешат вкладываться в дорогостоящий ремонт, а атомные регуляторы продолжают продлевать сроки эксплуатации объектов.

Между тем США заявили о намерении экспортировать свои ядерные технологии, бросив вызов российским и китайским конкурентам. Вашингтон уже начал активно продвигать свою инициативу в Восточной Европе.