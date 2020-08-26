СМИ: Китай запустил баллистические ракеты в качестве предупреждения США

https://static.news.ru/photo/0016cf10-e7b3-11ea-9819-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/Global Look Press

Китайская Народная Республика 26 августа 2020 года осуществила пуск двух баллистических ракет средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря «в качестве предупреждения Соединённым Штатам Америки». С таким утверждением выступает газета South China Morning Post. Издание ссылается на источник, приближённый к Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Речь идёт о ракетах «Дунфэн-26B» и «Дунфэн-21D». Они могут уничтожать как наземные, так и надводные цели, в том числе и авианосцы, передаёт портал. По информации СМИ, первую ракету китайцы запустили с территории северо-западной провинции Цинхай, вторую — с прибрежного восточного региона КНР Чжэцзян. Оба объекта приземлились в нужном районе Южно-Китайского моря — между островом Хайнань и Парасельскими островами, временно закрытыми для судоходства из-за военных учений.

Официальный Пекин пока никак не комментирует ситуации с запуском ракет. Они состоялись на следующий день после того, как МИД КНР заявил, что американский разведывательный самолёт США U-2 вторгся в воздушное пространство республики в районе армейских манёвров со стрельбами в Бохайском заливе.

США собираются создать ракеты средней и меньшей дальности, рассказал глава американского Госдепа Майк Помпео в ходе выступления перед участниками предвыборного общенационального съезда правящей Республиканской партии. Речь дипломата записали вечером 25 августа, когда он находился в Иерусалиме во время ближневосточного турне.

Власти Соединённых Штатов рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азиатском регионе для защиты союзников и сдерживания Китая. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки приняли решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как документ мешал Вашингтону добиться одностороннего преимущества над Россией. Это признал и сам Белый дом, заявил руководитель международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.