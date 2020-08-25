Американский самолёт-разведчик вторгся в зону военных учений в Китае

https://static.news.ru/photo/0fb394a8-e6dc-11ea-a712-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force photo/wikipedia.com

Американский самолёт-разведчик U-2 вторгся в воздушное пространство Китая. Воздушное судно залетело в закрытую для полётов зону на севере страны, где велись учебные стрельбы боевыми патронами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское Минобороны и армейское руководство. Пекин после вторжения в закрытую зону потребовал от Вашингтона прекратить провокации. В военном ведомстве КНР подчеркнули, что действия Соединённых Штатов создали препятствия учениями и могли легко привести к эскалации. Также Китай обвинил США в нарушении норм по обеспечению безопасности в море и воздухе и принятых международным сообществом правил поведения.

Накануне, 24 августа, самолёты ВВС США и Швеции, а также воздушное судно из состава ВМС Германии, приблизились к российским территориальным водам в Балтийском море. Как передавал NEWS.ru, на перехват техники НАТО вылетал истребитель Балтфлота РФ Су-27.