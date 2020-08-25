Косачев назвал истинную причину выхода США из ДРСМД

https://static.news.ru/photo/3d7186d8-e773-11ea-9167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Torsten Sukrow/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки приняли решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как документ мешал Вашингтону добиться одностороннего преимущества над Россией. Это признал и сам Белый дом, заявил руководитель международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

Если хочешь узнать планы американцев — посмотри, в чем они обвиняют Россию. В нарушении ДРСМД и ДОНа (Договор по открытому небу. — NEWS.ru) — вышли из ДРСМД и ДОНа. Во вмешательстве в американские выборы — вмешиваются во внутренние дела любых неугодных государств бесцеремонно и только в собственных интересах. В причастности к киберпреступлениям — до 75% всех кибератак в мире управляются из США, — написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook.

Накануне глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Штаты собираются создать ракеты средней и меньшей дальности. По его словам, Вашингтон, благодаря лидеру страны Дональду Трампу, покинул «вредным договор» ДРСМД в августе 2019 года. Дипломат также вновь подверг резкой критике Китайскую Народную Республику. Он обвинил Пекин в том, что азиатская держава не приняла адекватных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Власти Соединённых Штатов рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азиатском регионе для защиты союзников и сдерживания Китая. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 «Армата» новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм. Модернизация боевой машине потребуется на рубеже 2030-х годов, когда вероятные противники создадут танки нового поколения.

Башня с пушкой калибра 152 мм (сейчас 125 мм) станет не единственным новшеством. Вооружение «Арматы» пополнят гиперзвуковые бронебойные снаряды, боеприпасы объёмного взрыва, а также управляемые ракеты, работающие по принципу «выстрелил — забыл — ещё раз выстрелил».