https://static.news.ru/photo/5acf49e2-50db-11ea-a5db-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила поинтересоваться у сотрудников Госдепа, что имел в виду госсекретарь Майкл Помпео, когда желал удачи министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову после их краткого диалога на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Может быть, на этот вопрос и американские коллеги смогут ответить, всё-таки их министр сказал, — цитирует чиновницу телеканал «Россия-1».

Помпео, выходя из переговорной комнаты, громко произнёс: «Good luck!» («Удачи!»), когда вышел из переговорной комнаты.

Ранее глава Госдепартамента заявил, что Россия стала одной из тех стран, которые действуют по принципам, противоположным тем, что приняты на Западе. По его словам, РФ занимается дезинформацией, пытаясь натравить граждан Европы и Америки друг на друга.

В пример он привёл «агрессивные действия» в отношении Грузии и Украины, а также присоединение Крыма. Помимо этого, отметил он, РФ «требует феодальной верности» от ряда азиатских стран. Несмотря на это, подчеркнул политик, Запад одерживает верх, а «свобода и демократия побеждают».

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Помпео призвал не «хоронить» трансатлантический альянс. Он заверил, что заявления о том, что Соединённые Штаты отказываются от сотрудничества с Европой, не соответствуют действительности.