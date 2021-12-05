Захарова отреагировала на выдвинутое Белоруссией обвинение против Сапеги
Захарова: ситуация с арестованной в Белоруссии россиянкой Сапегой находится в повестке МИД
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
13:23, 05 декабря 2021
Мария ЗахароваФото: NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос с выдвинутым в Белоруссии обвинением против россиянки Софьи Сапеги по статье о разжигании социальной вражды находится в повестке внешнеполитического ведомства России, передаёт радиостанция «Говорит Москва». Девушке грозит шесть лет тюрьмы.
Да, как все случаи арестованных за рубежом российских граждан,— отметила она.
Тем временем отчим Сапеги Сергей Дудич сообщил в интервью радиостанции, что родственники надеются на помилование девушки и неоднократно просили об этом власти Белоруссии, в частности президента Александра Лукашенко, а также российского лидера Владимира Путина.
Мы уже неоднократно обращались, жена писала и президенту Республики Беларусь, и президенту [России Владимиру] Путину. Родной отец видеообращение делал к [Александру] Лукашенко о помиловании. Пока это не дало того эффекта, которого хотелось бы. Руки мы опускать не будем, конечно. Всё, что надо, мы будем делать. Будем писать,— подчеркнул Дудич.
По его словам, девушка заключила досудебную сделку со следствием, которая должна смягчить её возможное наказание. В последний раз Дудич виделся с падчерицей в августе 2021 года, когда та была помещена под домашний арест в Минске.
Ранее Русская служба BBC сообщила, что Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение Сапеге по статье о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК Белоруссии). По данным телерадиокорпорации, девушка находится в тяжёлом психологическом состоянии.
Сапега была задержана 23 мая после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. В свою очередь Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.
После задержания с 20 октября Софья Сапега находилась под домашним арестом в городе Лиде в квартире родителей. До этого несколько месяцев у них не было связи с дочерью. В пятницу, 3 декабря, Сапегу вызвали в СК. По словам адвоката Антона Гашинского, девушку могут экстрадировать в Россию после приговора суда. Он также не исключает, что Лукашенко может помиловать Сапегу.