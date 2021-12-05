Захарова отреагировала на выдвинутое Белоруссией обвинение против Сапеги

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос с выдвинутым в Белоруссии обвинением против россиянки Софьи Сапеги по статье о разжигании социальной вражды находится в повестке внешнеполитического ведомства России, передаёт радиостанция «Говорит Москва». Девушке грозит шесть лет тюрьмы.

Да, как все случаи арестованных за рубежом российских граждан, — отметила она.

Тем временем отчим Сапеги Сергей Дудич сообщил в интервью радиостанции, что родственники надеются на помилование девушки и неоднократно просили об этом власти Белоруссии, в частности президента Александра Лукашенко, а также российского лидера Владимира Путина.

Мы уже неоднократно обращались, жена писала и президенту Республики Беларусь, и президенту [России Владимиру] Путину. Родной отец видеообращение делал к [Александру] Лукашенко о помиловании. Пока это не дало того эффекта, которого хотелось бы. Руки мы опускать не будем, конечно. Всё, что надо, мы будем делать. Будем писать, — подчеркнул Дудич.

По его словам, девушка заключила досудебную сделку со следствием, которая должна смягчить её возможное наказание. В последний раз Дудич виделся с падчерицей в августе 2021 года, когда та была помещена под домашний арест в Минске.

Ранее Русская служба BBC сообщила, что Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение Сапеге по статье о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК Белоруссии). По данным телерадиокорпорации, девушка находится в тяжёлом психологическом состоянии.

Сапега была задержана 23 мая после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. В свою очередь Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.