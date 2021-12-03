СК Белоруссии обвинил россиянку Софью Сапегу в разжигании ненависти

Задержанной в аэропорту Минска россиянке Софье Сапеге Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение по статье о разжигании ненависти, сообщает Русская служба BBC. Девушке грозит шесть лет тюрьмы. По данным издания, она находится в тяжёлом психологическом состоянии.

Поле задержания с 20 октября Софья Сапега находилась под домашним арестом в городе Лиде в квартире родителей. До этого несколько месяцев у них не было связи с дочерью. В пятницу, 3 декабря Сапегу вызвали в СК. По словам адвоката Антона Гашинского, девушку могут экстрадировать в Россию после приговора суда. Он также не исключает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может помиловать осуждённую.

Сапега была задержана 23 мая после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. В сою очередь Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

Ранее Софья Сапега заявила о возможной причастности к вынужденной посадке самолёта Ryanair людей из окружения Романа Протасевича. По словам девушки, она «всегда была далека от политических разборок» и поэтому не хотела бы делать какие-либо предположения. Однако, как она заявила, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в посадке самолёта замешан именно его рабочий коллектив. По её мнению, белорусские спецслужбы не причастны к посадке самолёта.