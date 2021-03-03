Захарова одобрила решение США отказаться от силового насаждения демократии

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Власти США приняли правильное решение, отказавшись от силового насаждения демократии в других странах путём свержения неугодных режимов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нельзя что-либо продвигать, используя другие ресурсы, в суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств, — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Он также предложила американцам перечитать устав Организации Объединённых Наций и руководствоваться им в своих дальнейших действиях.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон больше не будет свергать режимы и продвигать демократию силой, поскольку это «не работает». Видение новой администрации США внешней политики госсекретарь изложил в обращении к американцам.

Как сообщал NEWS.ru, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявил, что американские власти дадут жёсткий ответ на действия со стороны России, которые, по его мнению, могут причинить вред Америке и её союзникам.