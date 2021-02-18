Захарова о строительстве «Северного потока — 2»: это же вопрос веры

https://static.news.ru/photo/66cacc96-7216-11eb-b4e0-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова верит, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено.

Я в это абсолютно верю. Это же вопрос веры. Я в это верю. Я верю что Европа, в частности ФРГ, сохранит прагматику. Я верю в то, что это часть их сути и сути их политики и что прагматика восторжествует. Потому что это правильная прагматика. Она же бывает разной — среднесрочная, краткосрочная, долгосрочная. Это средняя и долгосрочная прагматика, — рассказала Захарова на YouTube-канале «Антонимы» журналисту RT Антону Красовскому.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция США по СП-2 не изменилась: это плохая сделка, поскольку делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на высказывание Псаки заявив, что этот проект абсолютно не касается энергетического обеспечения США. Он призвал Вашингтон обратить внимание на проблемы с энергообеспечением в Техасе, а не интересоваться «Северным потоком — 2».

Заместитель МИД РФ Сергей Рябков уверен, что СП-2 будет в любом случае завершён, вне зависимости от каких-либо санкций со стороны США. Он напомнил, что Москва устала считать, сколько раз американцы ввели санкции против России.

Как писал NEWS.ru, парламентарий немецкого бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре предложил выставить счёт США за финансовые потери из-за просрочек по реализации проекта «Северный поток — 2», которые возникли из-за попыток Вашингтона помешать строительству газопровода.