https://static.news.ru/photo/32f2f318-d563-11e9-ac23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Задержание топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в Италии по требованию Соединённых Штатов Америки является спланированной провокацией, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мы считаем выдачу международного ордера на его (Александр Коршунова. — Ред.) арест спланированной провокацией, не единственной в своём роде. Это продолжение курса, который американские и спецслужбы, и представители истеблишмента поддерживают в отношении нашей страны давно, — цитирует выступление дипломата на брифинге РИА Новости .

Сотрудника ОДК задержали в аэропорту Неаполя 3 сентября. Ему вменяют сговор с целью кражи коммерческих секретов. Минюст США подтвердил обвинения против россиянина. Посольство РФ в Штатах потребовало у американских властей немедленно отозвать запрос об экстрадиции Коршунова. Белый дом собирается решить вопрос с экстрадицией в самом скором времени.

Как ранее передавал News.ru, на первом заседании по делу Коршунова неаполитанский суд не принял решения по существу.