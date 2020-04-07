Вслед за Захаром Прилепиным и его партией «За правду» пришёл черёд торжествовать Вячеславу Макарову, одному из создателей не только популярной игры World of Tanks, но и новой политической структуры «Партия прямой демократии» (ППД). Минюст России не нашёл искажений положений закона при проведении 5 марта партийного учредительного съезда, в оформлении всех необходимых документов, и зарегистрировал ППД. Кроме того, ведомство выдало свидетельство о регистрации партии «Новые люди» владельца косметического концерна Faberlic Алексея Нечаева. Последний уже даже что-то пожертвовал на борьбу с коронавирусом. А такие порывы надо поощрять. Постепенно Минюст санкционирует юридическое «рождение» и остальных политических структур, о создании которых было объявлено в последние месяцы.

Словом, на фоне чистки общего списка партий от структур, не подающих признаков активной деятельности, на арену выпускаются не менее сомнительные, но в целом абсолютно лояльные, создающиеся в лучшем случае для решения неких локальных задач и оттенения узкогрупповых интересов. Вся эта новая партийная история несколько отдает нравами девяностых, когда в тренде было создание персональных партий под определенных персон, которые таким образом повышали свой общественный статус. Тогда же был бизнес по созданию и продаже готовых структур «под ключ». И вот снова в ходу партии, создающиеся под состоятельных господ и раскрученных медийных персон.

И опять-таки никто из вновь зарегистрированных не смог внятно объяснить, чем новая партия принципиально отличается от традиционных старых. Не принимать же во внимание заявление того же Макарова о том, что он надеется на появление миллионов игроков в «танчики». С тем же успехом Нечаев мог бы претендовать на голоса потребительниц его косметики. На деле же не так всё просто. И мы, в частности, уже отмечали, что Вячеслав Макаров не стал создавать партию в родной Белоруссии, а предпочёл действовать на российском поле.

С одной стороны, вполне можно предположить, что за ним стоит белорусская администрация, стремящаяся усилить деятельность своего лобби около Кремля. Такая необходимость особенно усилилась после прихлопывания банка «Югра», за которым стояли белорусские политические круги. Но, с другой, Макаров вполне может попробовать выступить пионером структурирования сферы IT-технологий. И тут важно, кто первым возьмёт на себя объединительные лидерские функции. В любом случае, деятельность такой партии будет страшно далека от насущных проблем страны.

Доживут ли новые, но, на первый взгляд, партии-однодневки, до настоящей проверки горнилом выборов, пусть и региональных, — большой вопрос. Поскольку, как мы видим, под давлением коронавируса вполне могут сильно отсрочить даже те выборы, проведение которых запланировано на сентябрьский единый день голосования. Однако политический «белый шум» партийные прозелиты уже вовсю создают. А значит, и картинка нашей вроде бы совсем увядшей политики оживляется.