Юрист предложил ввести мораторий на антисемейные законопроекты

https://static.news.ru/photo/6551c59a-79c4-11ea-b454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил проводить демографическую экспертизу рассматриваемых Государственной думой и региональными парламентами законопроектов. Об этом он написал в своей авторской колонке на NEWS.ru.

По словам Соловьёва, Россия до 2024 года планирует потратить более 3 трлн рублей на то, чтобы повысить коэффициент рождаемости всего на 0,2 процентных пункта.

Это говорит о серьёзности проблемы. В таких условиях возможно было бы рассмотреть вопрос о введении моратория на рассмотрение законодательных актов, результатом принятия которых прогнозировалось бы ухудшение демографической обстановки в стране, разобщение российских семей, нарушение баланса прав и обязанностей членов семьи, — сказал он.

Юрист предложил в таком случае предусмотреть возможность демографической экспертизы законопроектов по аналогии с антикоррупционной.