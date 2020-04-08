Не было бы счастья, да несчастье помогло. Опасная инфекция вынудила нас находиться дома, в своих семьях. Это позволило по-другому взглянуть на своих близких, посмотреть в глаза детям, уделить им внимание, которого так не хватает в обычной жизни. Многие поняли, что именно семья – это надёжный тыл, то место, где можно укрыться от многих невзгод и тревог. Именно там нас любят и принимают такими, какие мы есть, а вместе легче перенести любую беду.

Именно поэтому уместно поговорить о поправке в Конституцию Российской Федерации, которой к совместному ведению РФ и её субъектов отнесена защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

В этой поправке содержится сразу несколько очень важных и востребованных временем тезисов. Во-первых, институт брака раскрывается как союз мужчины и женщины. В современном мире – это важный шаг на пути сохранения наших исторических традиций, недопущения проникновения в российское общество тенденций по смешиванию и обесцениванию этого института.

Чего греха таить, различные толерантные сообщества пытаются убедить нас в том, что родитель № 1 и родитель № 2 – это нормальная практика в сегодняшнем мире. А ведь в некоторых странах детей уже перестали одевать в мужскую и женскую одежду. Мол, пусть сами разбираются, кто они: мальчик или девочка. Вот и ходят они как бесполые тюфяки, в бесцветной и бесформенной одежде, подавляя в себе заложенные природой инстинкты.

Уверен, что это не что иное, как путь к вырождению. Чему может научиться ребенок и кем стать, получая воспитание в семье однополых родителей? Совершенно точно он станет подражать старшим и копировать их поведение. Поэтому закрепление в Конституции положения о том, что брак – это союз мужчины и женщины – важный шаг, в том числе, и по стабилизации не вполне благополучной демографической ситуации, а также залог того, что мы не свернем с пути развития, завещанного нашими предками.

Andrey Arkusha/Russian Look

Во-вторых, материнство и отцовство упоминаются как единые составляющие. Это знаковый акцент, напоминание отцам, что они имеют такие же права и несут не меньшие обязанности по воспитанию детей, как и матери.

К сожалению, безответственный подход со стороны мужчин к вопросам воспитания детей, участия в их жизни, проявлению заботы и обеспечению их нужд и потребностей, породил практику, когда все детские проблемы и тяготы априори возлагаются на женщину.

С другой стороны, при разводе, в подавляющем большинстве случае, суд оставляет детей с матерью. Не всегда такие решения отвечают интересам детей, да и многие отцы готовы воспитывать своих детей, ответственно и с любовью подходить к этому вопросу.

В-третьих, государство признает за собой ответственность за создание достойных условий для воспитания детей в семье. В сегодняшнем мире семья не может быть закрытой от всех. Умение держать баланс между вмешательством в дела семьи и попустительством, которое часто приводит к нарушению прав человека, и должно отличать эффективное государство, которое заботится о своих гражданах.

Государство предоставляет детям возможность посещать дошкольные учреждения, получать среднее образование, обеспечивает в младших классах бесплатным горячим питанием, выплачивает материнский капитал и т.д. Проще говоря, ставит вопросы поддержки семьи в свой приоритет. Все эти меры направлены не только в помощь родителям, но и призваны вывести жизнь российских семей на качественно новый уровень, расширить возможности для полноценного развития подрастающего поколения.

Наша страна планирует до 2024 года потратить более 3 трлн рублей на то, чтобы повысить коэффициент рождаемости всего на 0,2 процентных пункта. Это говорит о серьёзности проблемы. В таких условиях возможно было бы рассмотреть вопрос о введении моратория на рассмотрение законодательных актов, результатом принятия которых прогнозировалось бы ухудшение демографической обстановки в стране, разобщение российских семей, нарушение баланса прав и обязанностей членов семьи. Ведь есть же антикоррупционная экспертиза законопроектов, так вот самое время проводить и демографическую!

И, наконец, ещё один важный момент. Это забота о старшем поколении. Уверен, что большинство из нас делает это без напоминания и какого-либо правового принуждения. Чувство глубокой благодарности и внутренняя потребность в трогательной заботе о тех, кто дал нам жизнь, всегда было в традициях всех народов, населяющих наше огромное многонациональное государство. В этом залог нашей счастливой жизни и счастливого будущего наших детей. Поэтому там, где случаются досадные исключения из этого правила, государство берет на себя обязанность и труд настоятельно напомнить об этом.