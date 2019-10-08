Депутат Инга Юмашева, которая ранее была задержана и допрошена в аэропорту США, выразила признательность сотрудникам МИД РФ за содействие в сложившейся в Соединённых Штатах ситуации.
Большое спасибо руководству и сотрудникам Государственной думы, комитету по международным делам, всем коллегам и друзьям, которые звонили, переживали, писали, предлагали помощь и содействие, — написала она в Instagram.
Отдельно она отметила роль посла России в США Анатолия Антонова, который выразил протест из-за действий американских властей. Юмашева добавила, что, несмотря на инцидент, её поездка в Штаты прошла плодотворно, а ситуация в аэропорту в очередной раз показала «единство и силу взаимовыручки».
Юмашева, прибывшая в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту сотрудниками ФБР. Они допрашивали депутата почти час, при этом задавая «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент.
Ранее в Кремле отметили, что ситуация с задержанием и допросом американскими властями депутата Инги Юмашевой является неприемлемой. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, она вызывает у российского правительства глубокую озабоченность, писал News.ru.