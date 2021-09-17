Явка на выборах в Госдуму превысила 40%

Явка на выборах в Госдуму составила 40,49%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по состоянию на 14:00 мск на воскресенье, 19 сентября, сообщает ТАСС.

Выборы Госдумы, ход голосования: 40,49%, — указано на экране в ЦИК.

Также председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила , что почти 7,5 тысяч бюллетеней были признаны недействительными на 45 избирательных участках. Такие случаи зафиксированы в 14 регионах, в том числе в Москве, Московской и Ленинградской областях.

До этого Памфилова назвала процент явившихся на выборы: 35,69% на момент 10:00 воскресенья. Она также уточнила, что самые активные избиратели в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве.

Выборы в Госдуму РФ проходят в 2021 году с 17 по 19 сентября. Трёхдневное голосование связано с пандемией коронавируса. Госдума избирается на пять лет, в неё формируется новый состав из 450 депутатов.

Ранее сообщалось, что камчатского депутата заподозрили в подкупе избирателей. Полиция зафиксировала подкуп документально, но фамилию кандидата пока не разглашают.