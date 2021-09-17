Явка на выборах в Госдуму превысила 35%

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Явка на выборах в Госдуму составила 35,69%. Данные актуальны на 10:00 воскресенья по московскому времени. Их назвала председатель ЦИК России Элла Памфилова, передаёт ТАСС.

Явка составляет 35,69%, — сказала Памфилова.

Она уточнила, что самые активные избиратели в Чечне (76,15%), Кабардино-Балкарии (69,18%) и Туве (67,27%). Минимальная явка в Санкт-Петербурге (20,69%), Ярославской (21,7%) и Владимирской области (21,97%).

Выборы в Госдуму РФ проходят в 2021 году с 17 по 19 сентября. Трёхдневное голосование связано с пандемией коронавируса.

В конце второго дня голосования 18 сентября явка, по данным ЦИК, составила 31,51%. В дистанционном электронном голосовании в семи регионах приняли участие от 73% до 80% избирателей.

Голосование в онлайн-формате проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.