Пушков о ситуации с бойцами ЧВК Вагнера: высосали из пальца и не извинились

https://static.news.ru/photo/df3f891e-ded2-11ea-86c8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация, связанная с задержанием в Белоруссии группы российских граждан, которых Минск заподозрил в попытке дестабилизировать ситуацию в стране, оказалась надуманной и политизированной. Такое мнение высказывал член Совета Федерации Алексей Пушков.

В этой связи, отметил сенатор, они были возвращены на родину без неуместного в подобных ситуациях пафоса.

Вся история с 32 задержанными в Белоруссии гражданами России была высосана из пальца. Поэтому отпущены они были тихо и стыдливо, хотя уместны были бы извинения, — написал Пушков в Twitter.

Он также отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, поначалу делавший гневные публичные заявления на этот счёт, в итоге не стал идти на конфронтацию с Кремлём. Обострять отношения с Москвой в нынешних условиях для него стало бы полным безумием, считает член Совфеда. На Запад белорусскому лидеру пути нет, подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, 29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которые, предположительно, являются наёмниками из ЧВК Вагнера. В Белоруссии посчитали, что те прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.

14 августа задержанные были возвращены в РФ. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.