ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян уверены в победе Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. Лишь 27% опрошенных не доверяют озвученным ЦИК республики данным. При этом ещё больше россиян верят в честность отечественного Центризбиркома, что в теории создаёт благоприятную ситуацию для подтасовки результатов на выборах в Госдуму 2021 года. При этом опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что российская власть на это не пойдёт.

Пока в Белоруссии не прекращаются массовые акции протеста против одержавшего, по официальным данным, победу на президентских выборах Александра Лукашенко, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решили выяснить , что россияне думают о происходящем у соседей.

Оказалось, что за ситуацией в Белоруссии следят постоянно лишь 18% опрошенных, а большинство — 54% — интересуются ей время от времени. При этом 89% из них уверены, что происходящее в соседней республике важно для России. Большинство наших сограждан убеждены в том, что Александру Лукашенко удастся подавить уличные протесты и сохранить власть в своих руках. Лишь 6% верят в то, что оппозиции удастся взять верх над Батькой. 12% допускают, что ситуация зайдёт в тупик и в Белоруссии установится двоевластие, а 23% не смогли дать свой прогноз.

Интересно, что более половины опрошенных верят в заявления Центризбиркома республики о победе Лукашенко на выборах: 22% считают официальные результаты достоверными, еще 29% допускают, что на отдельных участках могли иметь место подтасовки, однако они не повлияли на итоговый исход президентской гонки. Лишь 27% россиян данным ЦИК Белоруссии не верят, а ещё 22% не знают, что думать по этому поводу. Стоит отметить, что 47% участников этого опроса хорошо относятся к Лукашенко, и лишь 12% заявили о негативном отношении к этому политику. При этом с февраля число недоброжелателей у белорусского президента в России прибавилось на 5%.

То есть, несмотря на критику прошедших в Белоруссии выборов, к которой присоединились даже многие российские политики и публичные персоны, россияне предпочитают доверять цифрам, которые озвучивает Лидия Ермошина.

Можно вспомнить о том, что два месяца назад, перед всенародным голосованием по поправкам в Конституцию РФ, ВЦИОМ выяснял отношение наших сограждан к родной Центральной избирательной комиссии. Согласно данным того опроса, 69% процентов россиян уверены в том, что ведомство Эллы Памфиловой либо обеспечивает соблюдение избирательных прав граждан, либо играет в этом процессе важную роль, а доверие председателю ЦИК высказали более половины респондентов. Также 66% считали, что данные Центризбиркома об итогах голосования будут в целом достоверными.

Виктор Толочко/РИА Новости

Поскольку в будущем году Россию ожидают важные выборы в Государственную думу, возникает вопрос: не решит ли Кремль, пользуясь высоким уровнем доверия россиян к Центризбиркому и его официальной информации, пойти на подтасовку результатов?

Политтехнолог Алёна Август в разговоре с NEWS.ru отметила, что российские власти вряд ли захотят идти путём фальсификаций на ближайших выборах в Госдуму, чтобы не допустить повторения массовых уличных протестов 2012 года. По её мнению, сейчас ставка сделана на новые партии.

Мы видим, какое количество забавных и не совсем внятных новых партий стартовало в этом году в заксобраниях. И они обязательно хоть где-то возьмут по одному месту, получив карт-бланш на участие в думских выборах. И я уверена, что тогда в их списках появятся совсем другие люди — более качественные и внятные. Это будет уже игра всерьёз. И тогда у нас политическая конкуренция будет разворачиваться в процессе выборов, а не после того, как объявили результаты и они кого-то не устроили. Тем самым «горячечность» выборов перенесётся на сами выборы, что нормально, а результаты станет оспаривать сложнее. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Управляющий партнёр KGD Group Григорий Добромелов также не верит в то, что Кремль прибегнет к методам достижения результата, которые использовали на выборах белорусские власти.

Всё-таки я бы сказал, что Путин гораздо меньше оторван от реальности, чем Александр Григорьевич, который окончательно забронзовел и не ощущает страны, которой управляет. Он действительно считает, что те, кто выходит на митинги, овцы и враги государства. У Путина в этом плане ощущение и критическое отношение к происходящему значительно выше. Григорий Добромелов управляющий партнёр KGD Group управляющий партнёр KGD Group

Пример Белоруссии наглядно демонстрирует, как превращение выборов в лишённый содержания ритуал по продлению властных полномочий подрывает стабильность государства сильнее, чем иностранные спецслужбы и агенты влияния. И это точно не тот результат, который на думских выборах нужен России.