Объявлённые ЦИК Белоруссии предварительные результаты выборов президента этой страны и массовые акции протеста в Минске вызвали разную реакцию среди российских политиков. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал происходящее «окончательным поражением Лукашенко», а глава российских коммунистов Геннадий Зюганов, напротив, заявил, что белорусы «сделали единственно правильный выбор». Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что эти крайние точки зрения иллюстрируют неоднозначное отношение российских властей к президенту соседней республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента страны, ожидаемо превратившиеся с закрытием избирательных участков в массовые акции протеста и столкновения с милицией. Противоборствующие стороны далеки от консенсуса: глава ЦИК республики Лидия Ермошина заявляет, что Александр Лукашенко набрал 80,08%, в то время как его главный конкурент Светлана Тихановская уверена, что победа за ней.

От поддержки до неприятия

Президент РФ Владимир Путин стал вторым мировым лидером, приславшим белорусскому лидеру поздравительную телеграмму (первым был Си Цзиньпин). В своём послании он сказал , что ожидает дальнейшего углубления совместной работы в рамках Союзного государства, наращивания интеграционного процесса по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также связей двух стран в военно-политической отрасли в рамках ОДКБ, подчеркнув, что это отвечает коренным интересам братских народов. Правда, в этот раз Путин ничего не сказал (во всяком случае, в опубликованной Кремлём части телеграммы) о поддержке, которую народ оказал Лукашенко.

AP/TASS

Комплиментарно о президенте Белоруссии высказался и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, высоко оценивший политические таланты Лукашенко.

Александр Григорьевич известен как талантливый политик и крепкий хозяйственник, который задал устойчивый курс развития страны. Уверен, он в очередной раз оправдает доверие белорусского народа, — отметил он в своём Telegram-канале.

Наибольшее воодушевление исход белорусских выборов вызвал у лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который выразил уверенность в том, что абсолютное большинство жителей страны поддержало действующего главу государства.

Несмотря на все провокации, белорусский народ выстоял и проявил свойственный ему здравый смысл. Убеждён, что белорусы сделали единственно правильный выбор, который позволит Республике сберечь достигнутое и продолжить созидательное развитие на благо всего народа, — написал он в Telegram-канале.

Другой представитель левого фланга российской политики Сергей Удальцов оказался более сдержан в восторгах по отношению к бессменному Лукашенко. Не подвергая сомнению его 80%, координатор «Левого фронта» всё же отметил, что длительная несменяемость власти, зачистка конкурентов на выборах и репрессии в отношении оппозиции неуклонно понижают легитимность «батьки».

А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский в словах и эпитетах себя не ограничивал. Он ещё до выборов призывал белорусского президента снять свою кандидатуру и смириться с тем, что страна желает другого главу государства. А после голосования заявил, что результаты — «нарисованные», и выразил уверенность, что больше в Белоруссии выборов с участием Лукашенко не будет.

Это дикость и позор сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчёта голосов арестовывать протестующих. Конечно, вся Белоруссия восстала против Лукашенко. Сегодня мы наблюдаем его окончательное поражение. Он проиграл не только молодёжь, но и среднее и старшее поколение, не только гражданских, но и тех, кто в погонах — всю страну, — подчеркнул Жириновский в Telegram.

Лидер либерал-демократов также добавил, что только «левые» могут оставаться у власти исключительно через насилие, предрёк «конец большевистскому режиму» в Белоруссии и поблагодарил людей, вышедших на улицы, за то, что они «набрались мужества и сказали жёсткое нет диктатуре».

Протесты в Минске AP/TASS

Но если у Жириновского с Лукашенко явная личная неприязнь, то действия минских силовиков, которые в протестную ночь задержали и избили ряд российских журналистов, вызвали негодование даже в «Единой России».

Братья-белорусы опять бьют по своим. Военкор Семён Пегов задержан в Минске. Он просто делал свою работу — как делал её под огнём в Донбассе и в Сирии. Белорусским властям пора заканчивать с «дружественным огнём» и с извинениями отпустить всех непричастных к организации беспорядков, — написал в Facebook депутат Госдумы от «ЕР», первый зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

Чемодан без ручки

Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru, комментируя столь полярные высказывания российских политиков о Лукашенко, отметил, что отношение к нему в Москве амбивалентное.

Чемодан без ручки. Нести тяжело, бросить жалко. И хочется к содержимому ключ подобрать. Для КПРФ он идейно свой. Для Кремля — партнёр, которому пока нет альтернативы. Для ЛДПР — политик, растерявший рейтинг, политический зомби, который может задавить протест, но не решит таким образом задачи легитимизации итогов выборов. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов не видит ничего странного в том, что белорусский президент и прошедшие выборы вызывают такие крайние реакции.

Лукашенко — ситуативный партнёр Кремля. От большой дружбы до полного неприятия — вот спектр отношений, который мы наблюдаем волнами уже не один год. Поэтому два вроде бы крайних взгляда на события в Белоруссии на самом деле прекрасно укладываются в систему взаимодействия между нашими странами. И даже больше того — являются отличным их наполнением. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов отметил, что позиция Кремля по этому вопросу значительно сложнее, чем у коммунистов или либерал-демократов.

Виктор Драчев/РИА Новости

КПРФ и ЛДПР транслируют крайние позиции российского истеблишмента по выборам в Белоруссии. Позиция российских властей и корпораций сложнее: признавая победу Лукашенко и работая с ним, взаимодействовать со всеми значимыми игроками, отстаивать национальные экономические интересы и способствовать перезагрузке белорусского политического класса. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Лукашенко, судя по всему, сумел выиграть это сражение и ещё на какое-то время останется во главе Белоруссии. Но то, каким образом он его вёл, и те антироссийские заявления, которые делал, наверняка впоследствии скажутся на взаимоотношениях с Кремлём. И как бы не довелось ему однажды услышать, что Ростов не резиновый.

Над материалом также работал Сергей Изотов.