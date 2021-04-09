Врио губернатора отправил в отставку правительство Ульяновской области

https://static.news.ru/photo/09c69d2c-99bc-11eb-bb48-96000091f725_660.jpg Алексей Русских Фото: ulgov.ru

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских своим распоряжением отправил в отставку правительство региона. Также он поручил ему исполнять обязанности до появления нового кабинета министров.

Объявить об отставке правительства Ульяновской области <...>. Поручить <...> правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области, — цитирует его распоряжение РИА Новости.

Прежний глава региона Сергей Морозов 9 апреля заявил, что уходит в отставку. Он собирается избираться в Госдуму. Его отставку президент РФ Владимир Путин принял. Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 9 апреля представил активу Ульяновской области Алексея Русских.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если «добровольный» уход ульяновского губернатора был легко предсказуем, то назначение врио губернатора Алексея Русских несколько неожиданно. Хотя бы потому, что Сергей Морозов, уходящий в Госдуму, пытался строить защиту целесообразности своего нового выдвижения на эффективном противодействии коммунистам, активным в области.