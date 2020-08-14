Володин в 2019 году зарабатывал больше 8 млн в месяц

https://static.news.ru/photo/df906e8a-de44-11ea-95f1-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отчитался о своих доходах в 2019 году. За год он заработал почти 100,3 млн рублей. Это значит, что его среднемесячный доход составил больше 8,3 млн рублей.

Сведения о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте парламента. Также у него в собственности земельный участок, три дома общей площадью 1665,9 кв. м., а также квартира площадью 174,3 кв. м.

В 2018 году Володин заработал на 28,5 млн рублей меньше, чем в 2019 году.

По информации ТАСС, политик занимался бизнесом с 1999 года, а до 2007 года был акционером созданных им компаний. Сейчас основная часть его дохода — прибыль по вкладам.

Также о доходах отчитался президент Владимир Путин, который в 2019 году заработал 9,726 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший более 586 млн рублей. Глава кабмина Михаил Мишустин прибавил к семейному бюджету 18,2 млн рублей, а президент России Владимир Путин указал в декларации 9,726 млн рублей.