Президент Украины Владимир Зеленский стремится всячески очернить совместную с Россией историю. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление украинского лидера о Второй мировой войне.
Сегодня мы видим, когда президент Украины отрёкся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать всё для того, чтобы очернить нашу общую историю, — цитирует его ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Об этом украинский лидер заявил после встречи с польским президентом Анджеем Дудой. Зеленский заявил, что теперь Украина и Польша будут тесно сотрудничать по этому вопросу.