https://static.news.ru/photo/c11775fe-427a-11ea-aeae-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский стремится всячески очернить совместную с Россией историю. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление украинского лидера о Второй мировой войне.

Сегодня мы видим, когда президент Украины отрёкся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать всё для того, чтобы очернить нашу общую историю, — цитирует его ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский обвинил СССР наравне с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Об этом украинский лидер заявил после встречи с польским президентом Анджеем Дудой. Зеленский заявил, что теперь Украина и Польша будут тесно сотрудничать по этому вопросу.