Военный эксперт рассказал, откуда берутся даты вторжения на Украину

Даты начала вторжения России на Украину, которые появляются в западных СМИ, — результат утечки или дезинформации, сообщил военный эксперт Александр Гольц изданию Sobesednik.ru. Он предположил, что на Западе решили опередить события и начали действовать.

У меня есть предположение, что где-то произошла из России то ли намеренная, в целях дезинформации, то ли случайная утечка. И США, и Запад в целом, обжёгшись на событиях 2014 года, решили не рисковать и заранее подуть на воду со всеми вытекающими отсюда последствиями. Они объявили, что Россия готовится к интервенции, заранее отработали систему санкций, начали поставку вооружений на Украину, — сказал Гольц.

Он добавил, что точные даты называть бессмысленно. Не имеет смысла, по мнению эксперта, и сама широкомасштабная операция против Украины, но ей оказалось эффективно угрожать.

Это началось весной прошлого года, когда президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и затем попросил о переговорах, напомнил Гольц. Сейчас же, по его мнению, планом было добиться от Запада уступок под угрозой войны.

Мы имеем дело с ситуацией, когда вопросы войны и мира решаются в голове одного человека, который далеко не всегда действует прагматично. Пока продолжается война нервов и информационное противоборство, — оценил он вероятность настоящих военных действий.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин запросил финансовую, военную и моральную помощь со стороны России. По его словам, в Донбассе на настоящий момент идёт война и «ситуация критическая».