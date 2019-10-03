https://static.news.ru/photo/c6e89822-e60a-11e9-9617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что во время инцидента на дебатах в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), когда прервали выступление главы российской делегации Петра Толстого, видела флаги Украины и Грузии.

Там точно были флаги Грузии, Украины. Мы даже не понимали, что они выкрикивают без микрофона, — отметила парламентарий.

Журова добавила, что эта ситуация помогла российской делегации лучше донести свою точку зрения. По её словам, коллеги из других стран успели посчитали, что провокацию устроили 13 человек. Им может грозить административный штраф, передаёт РИА Новости .

Активист попытался сорвать выступление вице-спикер Госдумы Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выкрикивая лозунги о «террористической России».

Ранее ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее без каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий.

Как писал News.ru, Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Украина сформировали группу «Балтик плюс» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Главной задачей группы станет критика «агрессивных действий» России..