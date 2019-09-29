https://static.news.ru/photo/c4b37cf6-e2af-11e9-9152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый зампред Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что во властных структурах Украины «раздаются трезвые голоса». Таким образом он прокомментировал планы Киева возобновить пассажирское сообщение с полуостровом.

Фикс отметил, что для реализации этой инициативы Украине придётся восстановить инфраструктуру на своей стороне границы. В частности, после того как Крым стал российской территорией, украинские власти разобрали железную дорогу, ведущую в регион.

Политик подчеркнул, что принятие решения о возобновлении сообщения поспособствует выравниванию отношений между Киевом и Москвой, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что украинские власти хотят возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым. Они уже начали строительство контрольно-пропускных пунктов в Херсонской области.