Традиционно большинство россиян встретит Новый год дома, в кругу семьи. При этом за праздничный стол жители страны были бы не прочь пригласить, например, президента страны Владимира Путина или лидера ЛДПР Владимира Жириновского. NEWS.ru выяснил, где на самом деле российские политики встретят наступление 2020 года и как проведут рождественские каникулы.

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», 86% жителей России собираются отметить Новый год дома, в кругу семьи. Ещё 9% россиян встретят праздник в гостях, а 4% придется в новогоднюю ночь работать. Большинство соотечественников (70%) считают Новый год важным праздников: для 26% респондентов это, в первую очередь, рубеж в жизни, праздник надежд на будущее, еще 10% подчеркнули, что это семейный праздник и встреча с близкими.

Впрочем, как показал недавний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, часть россиян пригласили бы на свой домашний праздник известных политиков. Чаще всего за своим новогодним столом респонденты хотели бы увидеть президента России Владимира Путина (22%), лидера ЛДПР Владимира Жириновского (12%) и премьер-министра страны Дмитрия Медведева (4%).

Семейная традиция

Сам Владимир Путин отдает предпочтение скромному празднованию Нового года в кругу родных и друзей, если ему позволяет рабочий график, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что это личное время президента, которое у него не так часто бывает.

Новый год домашний праздник и для председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Глава кабмина рассказал, что в новогоднюю ночь послушает обращение президента РФ Владимира Путина, а праздник встретит за столом с родными и друзьями. По словам главы кабмина, точно так же Новый год встречают 99% россиян.

Мне кажется, что это хорошая, семейная, домашняя традиция, — сказал Медведев.

В узком семейном кругу собираются отмечать праздник и главы палат Федерального Собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Дома с семьей, — цитирует Вячеслава Володина официальный сайт Государственной Думы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отвечая на вопрос NEWS.ru, спикер Совета Федерации подчеркнула, что в предновогодние дни планирует посмотреть «Щелкунчика» в Большом театре и прогуляться по празднично украшенной Москве. Сами же новогодние праздники глава Совфеда проведёт с родными и близкими в Санкт-Петербурге.

Все то же, что и у вас, поверьте. Студень и всё, что положено. Под бой курантов слушаем поздравление президента, пьём шампанское. Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации председатель Совета Федерации

В поисках снега

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал журналистам, что всегда встречает Новый год со своими внуками, которых у политика восемь, и другими членами семьи. Зюганов готовит по этому случаю своё фирменное блюдо — жареную картошку «по-зюгановски». Депутат рассказал, что научился этому рецепту ещё в общежитии университета, а когда готовил его, то все студенты слетались на запах. Рецептом глава коммунистов поделиться не захотел, но, по слухам, блюдо очень напоминает картофель фри.

Как и большинство россиян, лидер ЛДПР Владимир Жириновский постарается встретить праздник дома, а не в ресторане.

В ресторане вы заплатили за всё уже — нужно всё съесть, в итоге переедаешь. А дома можно ограничить меню, поменьше всего сделать. Один-два салатика — не надо десять. И какое-то одно блюдо, тоже скромное, может, немножко гуся, или индейка. Владимир Жириновский Депутат Госдумы, лидер и основатель партии ЛДПР Депутат Госдумы, лидер и основатель партии ЛДПР

По традиции в ЛДПР, признался Жириновский NEWS.ru, не употребляют алкоголь, но в честь Нового года партийцы всё-таки могут немножко «шампанского налить, чтобы можно было чокнуться».

Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Вечером 31-го я люблю ходить в Елисеевский магазин, в шесть вечера, все уже домой — кое-кто хотят что-то купить, майонез забыли, колбаску. И вот я все время наблюдаю, как люди покупают какие-то последние продукты питания, в связи с тем, что в 9 вечера мы все садимся, провожаем старый год, а уже в 23 садимся, встречаем новый год. В 12 я советую всем чокнуться под звон курантов кремлевских — чуть-чуть шампанского. И полпервого всем лечь спать. Ибо все голубые огоньки будут повторяться — 3-го, 4-го, 5-го, — рассказал NEWS.ru Жириновский.

1 января главный либерал-демократ страны по традиции соберет друзей на новогодний завтрак в 9 утра. В следующие новогодние дни он планирует покататься на лошадях, прогуляться по лесу или сходить в баню.

У меня баня построена — практически пустая стоит. Если друзья захотят, сходим обязательно. Настоящая русская баня, большая. На лыжах можно прокатиться, или санки, коньки, — добавил Жириновский.

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов также отметит праздник дома, в кругу близких.