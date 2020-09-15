В Совфеде отреагировали на заявление Борреля о Навальном

https://static.news.ru/photo/8f97f2c0-f769-11ea-a6e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС работает над санкциями, которые планируют назвать в честь российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее Боррель сообщил, что новый режим санкций ЕС, который разрабатывается для ответных мер на нарушения прав человека, могут назвать в честь Навального по аналогии со «списком Магнитского» в США.

Если говорить с точки зрения выгоды, то отравление Навального как раз выгодно прежде всего некоторым странам Европейского союза. Вообще это крайне возмутительно, предложение людей поверхностных, которое не способствует международному сотрудничеству и которое в принципе не способствуют защите прав человека, — отметил политик в разговоре с РБК.

Он напомнил, что следствие по делу основателя ФБК ещё не закончилось, поэтому нельзя наказывать виновных в лице России. Кремль обязательно ответит на новые санкции, если их введут.

В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что зарубежные партнёры ведут «задуманную и отрежиссированную кампанию», которая приведёт у ухудшению отношений между странами.

Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Сейчас международное сообщество требует от Москвы расследования случившегося с Навальным. Однако представители Кремля и силовых структур заявляют, что не видят достаточных оснований для возбуждения уголовного дела: пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме, как заявляется, обнаружено не было.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников обратился к оппозиционеру Алексею Навальному, проходящему лечение в немецкой клинике, с предложением «поступить наперекор советчикам» и передать данные о своём состоянии и лечении представителям России.