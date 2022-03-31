В Совфеде обвинили менеджеров магазинов в госизмене

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Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов выступил с предложением возбуждать уголовные дела и выносить приговоры в отношении граждан, находящихся за пределами России, в том числе иностранных. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru. По его мнению, это будет соответствовать действиям Запада.

Мы не можем его предать суду, к сожалению, по техническим причинам. Хотя здесь, я считаю, мы неправильно поступаем. Потому что никто нам не мешает возбуждать уголовные дела даже в тех...