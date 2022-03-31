В Совфеде обвинили менеджеров магазинов в госизмене

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов сравнил руководство российских магазинов с наркоторговцами и лицами, занимающимися торговлей людьми. По его мнению, на них лежит ответственность за рост цен на товары. Об этом Климов рассказал в интервью NEWS.ru. Он заявил, что в действиях управляющих торговых сетей также просматривается состав преступления, предусмотренного статьёй «Госизмена».
Неотвратимость наказания — это главное. Кстати, и в истории с повышением цен. А что такое повышение цен в крупных торговых сетях? Это же не один человек делает. Большое количество управляющих имеет отношение к этому решению. И они своим решением вызывают панику внутри страны. А паника — это что? Один из способов сокрушения нашей политической стабильности и ослабления нашего государства. Значит, там есть признаки статьи, которая называется «Государственная измена», — считает политик.
По словам Климова, управляющих торговых сетей следует привлекать к уголовной ответственности.
Не знаем, что ли, как наказывать? Знаем. Вопрос, почему до конца не доводим. Всё же просто. И дальше, после таких разбирательств, проверок, надо всё доводить до конца, по возможности оперативно, чтобы отбить любую охоту. Люди, которые хотят на этом нажиться в данный момент, заработать чуть побольше, они говорят: мы бизнесмены, у нас главный критерий — прибыль. Ничего подобного, друзья. Вы не просто бизнесмены, вы ещё и граждане нашей страны, — говорит Климов.
Сенатор также сравнил управляющих с преступниками, подпадающими под другие уголовные статьи.
Если хотите [получить прибыль], чем вы тогда отличаетесь, если вы в такой логике живёте, от наркодельца, допустим? Или от человека, который занимается работорговлей? Чем вы от них отличаетесь? У них тоже мотив: деньги хотели заработать. Только бизнес, ничего личного. Не прокатывает. Потому что мы правовое государство. Тут помимо этого действуют ещё и другие законы, — говорит сенатор.
Также в интервью NEWS.ru Климов рассказал, что он подразумевает под понятием «пятая колонна», которой он предложил противодействовать. По его словам, ключевым фактором этой борьбы должна стать неотвратимость наказания.