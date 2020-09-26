В России создали партию Эдуарда Лимонова

https://static.news.ru/photo/c6968154-ffea-11ea-8e16-fa163e074e61_660.jpgЭдуард ЛимоновФото: Sergei Aristarkhov/Global Look Press
Сторонники писателя Эдуарда Лимонова создали новую партию «Другая Россия Э. В. Лимонова».
Сегодня на своём VIII съезде партия «Другая Россия» объявляет о самороспуске. Нацболы создают новую организацию — политическую партию «Другая Россия Э.В. Лимонова», — говорится в сообщении на сайте объединения.
Уточняется, что руководящим органом новой партии станет политсовет и координаторы.
Мы остаёмся верны идеалам Лимонова. В сложившейся политической ситуации партия «Другая Россия» считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в РФ, — отметили сторонники писателя.
Российского писателя и политика Эдуарда Лимонова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. О смерти Лимонова сообщил 17 марта депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Писателю было 77 лет. На похороны пришли члены семьи писателя, его друзья и соратники из незарегистрированной партии «Другая Россия». Политик был её основателем и руководителем. Общественность и СМИ не были допущены на похороны и прощание с писателем. Закрытые похороны были его последним желанием, писал NEWS.ru.