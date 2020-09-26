В России создали партию Эдуарда Лимонова

Фото: Sergei Aristarkhov/Global Look Press

Обвинения РФ в том, что она якобы вмешивается во внутреннюю политику Соединённых Штатов Америки и предстоящие там выборы президента, продолжатся при любом лидере США, считает глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев. Таким образом сенатор прокомментировал заявление кандидата на пост руководителя США от Демократической партии Джо Байдена. Он пообещал Кремлю «последствия» за попытки повлиять на ход голосования.

Обвинения РФ в том, что она якобы вмешивается во внутреннюю политику Соединённых Штатов Америки и предстоящие там выборы президента, продолжатся при любом лидере США, считает глава международного комитета Совфеда РФ...