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В России создали партию Эдуарда Лимонова

14:09, 26 сентября 2020
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов Фото: Sergei Aristarkhov/Global Look Press

Сторонники писателя Эдуарда Лимонова создали новую партию «Другая Россия Э. В. Лимонова».

Сегодня на своём VIII съезде партия «Другая Россия» объявляет о самороспуске. Нацболы создают новую организацию — политическую партию «Другая Россия Э. В. Лимонова», — говорится в сообщении на сайте объединения.

Уточняется, что руководящим органом новой партии станет политсовет и координаторы.

Мы остаёмся верны идеалам Лимонова. В сложившейся политической ситуации партия «Другая Россия» считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в РФ, — отметили сторонники писателя.

Российского писателя и политика Эдуарда Лимонова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. О смерти Лимонова сообщил 17 марта депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Писателю было 77 лет. На похороны пришли члены семьи писателя, его друзья и соратники из незарегистрированной партии «Другая Россия». Политик был её основателем и руководителем. Общественность и СМИ не были допущены на похороны и прощание с писателем. Закрытые похороны были его последним желанием, писал NEWS.ru.

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