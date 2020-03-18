https://static.news.ru/photo/c549b8e2-68d8-11ea-9534-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Лимонов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Общественность и СМИ не смогут попасть на похороны и прощание с писателем Эдуардом Лимоновым. Закрытые похороны были его последним желанием.

Похороны будут закрытыми для СМИ и широкой общественности. Это было последнее желание Эдуарда Вениаминовича, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы незарегистрированной партии «Другая Россия».

Эдуард Лимонов болел последние полгода. Кроме того, он очень стеснялся своей болезни, старался не показываться на публике и не общался даже с родными.

За последние несколько месяцев Лимонов перенёс множество операций, в том числе и две в день смерти. Некоторые СМИ сообщают, что причина его кончины — онкологическое заболевание.