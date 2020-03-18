Общественность и СМИ не смогут попасть на похороны и прощание с писателем Эдуардом Лимоновым. Закрытые похороны были его последним желанием.
Похороны будут закрытыми для СМИ и широкой общественности. Это было последнее желание Эдуарда Вениаминовича, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы незарегистрированной партии «Другая Россия».
Эдуард Лимонов болел последние полгода. Кроме того, он очень стеснялся своей болезни, старался не показываться на публике и не общался даже с родными.
За последние несколько месяцев Лимонов перенёс множество операций, в том числе и две в день смерти. Некоторые СМИ сообщают, что причина его кончины — онкологическое заболевание.
Эдуард Лимонов (настоящая фамилия — Савенко) родился 22 февраля 1943 года. С 1974-го по 1991-й жил в США и во Франции. В 1976 году получил широкую известность после написания романа «Это я — Эдичка».
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