В РФ отрицают передачу Германией материалов по отравлению Навального в ОЗХО

https://static.news.ru/photo/6bc633a4-f39d-11ea-80da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постоянное представительство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает недостоверными слова официальных лиц Германии о передаче в организацию материалов по отравлению политика Алексея Навального.

В Техническом секретариате ОЗХО представителям России заявили, что Германия не передавала никакой информации ни 9, ни 10 сентября. Единственное поступление от ФРГ — письмо статс-секретаря Министерства иностранных дел Мигеля Бергера от 3 сентября, говорится на сайте посольства РФ в Нидерландах.

Мы готовы сотрудничать с Организацией и использовать все имеющиеся в её распоряжении конвенционные механизмы для того, чтобы выяснить обстоятельства дела путём обмена информацией и проведения консультаций, как это и предусмотрено Конвенцией, — подчеркнули в российском представительстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Германии будут решать вопрос о передаче данных об исследованиях, связанных с отравлением Алексея Навального, только после консультации с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фиц, отвечая на вопрос о возможной передаче Германией России проб и результатов исследований немецкими военными специалистами. По словам Фиц, в настоящее время ФРГ находится в контакте со своими партнёрами.

Оппозиционному политику стало плохо на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Уже более двух недель он находится в коме. Врачи в Омске, где экстренно сел лайнер, выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ. Близкие Навального заявили, что не доверяют выводам российских врачей, и настояли на переводе его в европейскую клинику.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Спустя два дня немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили отравляющую субстанцию как вещество из группы «Новичок».