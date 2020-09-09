Берлин проконсультируется с ОЗХО по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/e78b6ffc-f2aa-11ea-b093-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Власти Германии будут решать вопрос о передаче данных об исследованиях, связанных с отравлением Алексея Навального, только после консультации с Организацией о запрещении химического оружия (ОЗХО).

Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фиц, отвечая на вопрос о возможной передаче Германией России проб и результатов исследований немецкими военными специалистами.

По словам Фиц, в настоящее время ФРГ находится в контакте со своими партнёрами, в том числе ОЗХО, посредством этих контактов «будут прояснены дальнейшие вопросы, в том числе о том, какой будет дальнейший порядок действий», передаёт радио Sputnik.

Как отметил представитель Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен, результаты исследований уже были переданы организации, а Россия является её частью.

Ранее МИД России сообщил, что посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр был вызван в ведомство для беседы в связи с госпитализацией Алексея Навального. Российская сторона вновь заявила, что ждёт от Германии ответа на официальные запросы по ситуации.

Как передаёт пресс-служба российского Министерства иностранных дел, отказ Берлина предоставить ответ Москве, включающий все медицинские материалы, результаты экспертиз и анализов будет расцениваться как грубая враждебная провокация против Российской Федерации, что самым серьёзным образом скажется на российско-германских отношениях. Также отказ грозит осложнением международной ситуации. Всю ответственность за последствия такой политики в МИД РФ возложили на немецкое Федеральное правительство, союзников ФРГ по НАТО и Европейский союз.

Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает, писал NEWS.ru.