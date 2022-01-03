В РФ назвали провокацией объявление россиянина в Косово персоной нон грата

Объявление МИД Косово российского члена миссии ООН персоной нон грата является провокацией для обострения межнациональных отношений, говорится в заявлении представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Она выразила надежду, что действия властей Косово получит должный отпор со стороны ООН.

Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию всемирной организации и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах, — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает, что действия Приштины получат категоричный отпор со стороны руководства ООН.

Она также призвала обеспечить безопасность российского и всех других сотрудников миссии ООН. По словам Захаровой, необходимо, чтобы «реакция международного сообщества на факты нарушения статуса сотрудников развернутых по решению СБ ООН миссий в различных частях мира от Африки и Европы до Азии и Латинской Америки была чёткой и без двойных стандартов».

Как сообщалось, 31 декабря 2021 года МИД Косово объявило персоной нон грата россиянина — представителя Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) в Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность.

Российский член миссии ООН был признан персоной нон грата по требованию премьер-министра Альбина Курти. Глава МИД Косово Доника Гервала также подчеркнула, что Косово сохраняет решимость «противостоять злокачественному влиянию РФ».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что статус «персона нон грата» неприменим к сотрудникам организации. По его словам, «любые обеспокоенности, связанные с сотрудниками МООНК», необходимо направлять руководителям миссии. Уже они будут решать вопрос в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетом миссии.