В посольстве ответили на наложение Лондоном санкций на Бастрыкина

https://static.news.ru/photo/1f30fa92-bfa9-11ea-b041-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Посольство России в Великобритании отреагировало на включение председателя российского Следственного комитета Александра Бастрыкина, а также руководителей Генпрокуратуры и судей в санкционный список. Его расширение связано с делом Магнитского.

По словам российских дипломатов, действия британского правительства вызывает возмущение, и РФ оставляет за собой право на ответ.

В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом. Нельзя допустить, чтобы в своей практической работе они оглядывались на гипотетические санкции, которые могут быть введены зарубежным государством по политическим мотивам, — говорится в комментарии посольства.

Санкции введены согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского». В чёрный список включили 25 россиян. Ограничительные меры также коснулись заместителя генерального прокурора РФ Виктора Грина, замглавы МВД РФ Алексея Аничина. Этим лицам запрещён въезд в королевство. Их активы, если таковые имелись в британских банках, будут заморожены. В документе отмечается, что меры введены в связи со смертью Сергея Магнитского в СИЗО в 2009 году.

Вместе с новыми санкциями против российских должностных лиц, британские власти включили в санкционный список и 20 жителей Саудовской Аравии, которых подозревает в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. В «стоп-листе» также два генерала из Мьянмы и две северокорейские структуры, обвиняемые в пытках, убийства и использовании труда заключеённых.

Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе «Матросская тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции.

Российские дипломаты отмечают, что решение о введении санкций против россиян в связи с делом о гибели в Магнитского «следует в русле провозглашенной Лондоном идеи о Великобритании как „мировом лидере“ в санкционном давлении на суверенные государства». В посольстве также отмечают, что британское экспертное сообщество всё больше склоняется к мнению о том, что санкции неэффективны.

Ранее стало известно, что санкции против России в ответ на нарушения прав человека готовят и в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США. Отмечается, что в проекте резолюции, которую разрабатывают глава комитета конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол, осуждаются случаи, когда за решётку в России попадают журналисты, оппозиционеры, активисты гражданского общества, а также активисты, добивающиеся свободы вероисповедания. Конгрессмены требуют немедленно освободить политзаключённых и ввести санкции против российских чиновников, несущих ответственность за нарушения прав человека. В частности, конгрессмены предлагают использовать в этих целях закон Магнитского, писал NEWS.ru.