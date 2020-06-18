В Москве опровергли случаи принуждения к участию в электронном голосовании

https://static.news.ru/photo/68355040-b143-11ea-aaa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Случаи принуждения к участию в электронном голосовании не подтверждались, заявил руководитель московского общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.

По его словам, все полученные жалобы были тщательно проверены и в итоге оказались вбросами. Со стороны работодателей отмечается назойливое информирование, но не более.

Дело в том, что мы выходим из пандемии и работодатели по простоте душевной своих работников мотивировали регистрироваться в электронной форме с тем, чтобы не контактировать лишний раз с массовым скоплением людей, — отметил он во время заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Глава штаба заверил, что по четырём случаям были проведены беседы и теперь «всё в порядке». Также была разработана памятка о том, что можно и нельзя.

Можно информировать о голосовании, но сбор отчётов о количестве регистрирующихся и переведённых на другие участки — это наказуемо. Пока таких случаев не было, — цитирует Массуха «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Центризбирком получил 17 жалоб на использование административного ресурса и принуждение участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию России. По информации комиссии, восемь обращений поступили из Москвы, девять — из Санкт-Петербурга. Заявители указали на «возможное принуждение к голосованию и использование административного ресурса».

Также Общественная палата получила 32 жалобы «на тему настойчивого информирования граждан об электронном голосовании» по поправкам в Основной закон РФ.

Ранее департамент образования Москвы назвал фейком видео о «принуждении» учителей к участию в голосовании по поправкам в Конституцию России. Ролик опубликовали в социальных сетях в середине июня 2020 года.

Между тем уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать оценку фактам принуждения бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию России.

Плебисцит по поправкам пройдёт 1 июля. Президент Владимир Путин поручил провести голосование, сославшись на стабилизацию эпидемиологической обстановки в России.

Пакет поправок закрепит в Конституции понятие традиционного брака, верховенство российских законов над решениями международных органов, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами. Одна из внесённых поправок позволит Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента, что невозможно при действующей редакции Основного закона.

Законопроект о поправках одобрен парламентами всех уровней и подписан президентом, но, согласно одному из положений, вступит в силу по итогам голосования 1 июля.