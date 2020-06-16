«Принуждение» учителей голосовать по поправкам к Конституции назвали фейком

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Департамент образования Москвы назвал фейком видео о «принуждении» учителей к участию в голосовании по поправкам к Конституции России. Ролик опубликовали в социальных сетях в середине июня 2020 года. На записи присутствует голос, якобы принадлежащий замруководителя ведомства Марине Смирницкой, говорящей о необходимости пройти регистрацию на электронное голосование.

В организации добавили, что чиновница сама разоблачила фальсификацию и предложила сравнить два голоса — свой и тот, который приписывают ей авторы лживой публикации, пишет РИА Новости.

В Москве записаться на участие в электронном голосовании можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Сделать свой выбор в режим онлайн смогут граждане РФ, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также личный кабинет на mos.ru или gosuslugi.ru. Процедура пройдёт с 25 июня по 30 июня.Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области.

Центризбирком разработал специальные рекомендации для участников голосования. В частности, граждане должны будут соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, пройти температурный контроль и использовать индивидуальную ручку.

Кроме того, в местах проведения голосования желательно находиться не более 15 минут, а также быть в маске и перчатках. В помещениях для голосования запрещается употребление пищи и напитков, рукопожатия и другие физические контакты. Рекомендации были согласованы председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой и утверждены главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Москвичи имеют возможность исполнить свой гражданский долг дистанционно. Жители столицы смогут начать участвовать в электронном голосовании по Конституции на портале 2020og.ru 25 июня в 10:00. Отдать свой голос можно будет до 20:00 30 июня. По поправкам смогут дистанционно проголосовать ещё в одном регионе России — в Нижегородской области.

Заявки на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию подали 685 тысяч человек. Зарегистрироваться на участие в голосовании можно на двух порталах: сайте госуслуг и сайте мэра Москвы (mos.ru) до 14:00 21 июня. Принять участие в онлайн-голосовании по поправкам может любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия и имеющий постоянную регистрацию в Москве.

Голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня в течение недели. Основным днём станет 1 июля, который объявлен выходным. Россиянам предлагается проголосовать сразу за несколько сотен поправок. В частности, в одной из них упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что недостоверная информация о голосовании по поправкам в Конституцию России чаще всего распространяется через социальные сети и мессенджеры. Не редкость, когда информация всплывает в тех же группах, где публиковались в свое время всевозможные фейки и страшилки по коронавирусу. В этой связи РОЦИТ постоянно фиксирует обращение населения, которые связаны с возникновением ложных данных. Заметнее всего активность проявляется во «ВКонтакте».