ЦИК получил 17 жалоб на принуждение голосовать за поправки

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Центризбирком получил 17 жалоб на использование административного ресурса и принуждение участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию России.

По информации комиссии, восемь обращений поступили из Москвы, а девять из Санкт-Петербурга. Заявители указали на «возможное принуждение к голосованию и использование административного ресурса».

Общественная палата получила уже 32 жалобы «на тему настойчивого информирования граждан об электронном голосовании» по поправкам в Основной закон РФ, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, плебисцит по поправкам пройдёт 1 июля. Президент Владимир Путин поручил провести голосование, сославшись на стабилизацию эпидемической обстановки в России.

Пакет поправок закрепит в Конституции понятие традиционного брака, верховенство российских законов над решениями международных органов, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами. Одна из внесённых поправок позволит Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента, что невозможно при действующей редакции Основного закона.

Законопроект о поправках одобрен парламентами всех уровней и подписан президентом, но, согласно одному из положений, вступит в силу по итогам голосования 1 июля.