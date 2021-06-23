В Минобороны потребовали расследовать инцидент с британским эсминцем

Великобритания должна расследовать действия своего эсминца «Дефендер» в Чёрном море, которые являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Об этом заявили в Минобороны России, сообщает РИА Новости.

Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца «Дефендер» для недопущения подобных инцидентов в будущем, — цитирует агентство сообщение министерства.

Там отметили, что британский военный корабль, нарушив морскую границу России, был предупреждён о возможном применении оружия, но не реагировал на явные сигналы сторожевого корабля.

Инцидент с эсминцем произошёл у мыса Фиолент. Российский пограничный корабль открыл предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание. После этого британский корабль покинул границы территориального моря РФ.

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что эсминец намеренно устроил провокацию, чтобы проверить реакцию России и создать основу для международного скандала и «нового приступа антироссийской истерии».

В Лондоне заявили, что «Дефендер» совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь в его направлении не открывался.