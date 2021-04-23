В МИД России прокомментировали высылку дипломатов из стран Балтии

https://static.news.ru/photo/dfe44304-a430-11eb-9690-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: mid/vk.com

Дипломаты Эстонии, Литвы и Латвии уже могут планировать, кому из них придётся покинуть Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о высылке российских дипломатов из прибалтийских республик.

В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придётся паковать вещи, — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее стало известно, что власти Литвы, Эстонии и Латвии объявили о высылке российских дипломатов из страны в знак солидарности с Чехией. Министры иностранных дел республик в своих заявлениях подчеркнули, что не потерпят «подрывной деятельности» на территории своих партнёров.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Как сообщалось ранее, Россия вышлет пять сотрудников посольства Польши в Москве в ответ на объявление трёх российских сотрудников посольства РФ в Варшаве персонами нон грата.