Глава МИД Азербайджана рассказал о начале обострения конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/be04bc22-0189-11eb-9613-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Азиз оглы Байрамов Фото: NEWS.ru

Ситуация в Азербайджане на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом всегда оставалась достаточно напряжённой, Армения периодически устраивала разного рода военные провокации. 27 сентября, в результате одной из них, за сутки погибли шесть мирных жителей, 19 были ранены. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов в эксклюзивном интервью NEWS.ru сообщил, что ответный огонь был открыт исключительно по военным объектам противника ради защиты мирных жителей.

Когда мы говорим о 20 процентах оккупированной территории, это подразумевает не только территорию Нагорного Карабаха, а также семь близлежащих районов, на которых до оккупации в общей сложности проживало более 700 тысяч азербайджанцев. На этих территориях была произведена этническая чистка, там сегодня нет ни одного азербайджанца. Линия соприкосновения проходит по внешней границе данных районов. За линией соприкосновения с армянской стороны практически нет густо населённых объектов, а с азербайджанской — находятся города, деревни и т.д. Армения всегда использует данный факт как дополнительный элемент нажима и шантажа и мы считаем это военным преступлением, — пояснил NEWS.ru Байрамов.

По его словам, Вооружённые силы Азербайджана открыли ответный огонь, чтобы обезопасить мирное население и отбросить ВС Армении от населённых пунктов.

NEWS.ru

Для наших военнослужащих целями являются исключительно военные объекты противника, был сделан призыв гражданским лицам находиться подальше от военных объектов, чтобы не подвергать свои жизни угрозе, — подчеркнул Байрамов.

Как писал NEWS.ru, в Кремле считают ситуацию в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном поводом для серьёзного беспокойства Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что с первых часов обострения конфликта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был на связи с коллегами из ведомств Азербайджана и Армении. Кроме того, подчеркнул Песков, президент Владимир Путин переговорил с армянским премьером. Также Песков сообщил о позиции России относительно обострения конфликта. Москва считает, что странам необходимо немедленно прекратить боевые действия. Далее им следует перевести процесс в политико-дипломатическое русло.

27 сентября азербайджанское военное ведомство сообщило, что Вооружённые силы Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Отмечается также, что среди гражданских и военных есть жертвы. Минобороны Армении в свою очередь заявило о «воздушных и ракетных атаках». Ереван при этом утверждает, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Очередная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.