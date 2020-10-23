В Кремле отреагировали на слова Трампа о «прогрессе» в Карабахе

https://static.news.ru/photo/8e6f7176-1568-11eb-bf13-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о достигнутом прогрессе в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, в Москве не знают, о чём идёт речь.

Так он ответил на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с оценкой президента США.

Мы пока не знаем, — передаёт РИА Новости слова Пескова.

Как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что переговоры госсекретаря США Майка Помпео с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым привели к «хорошему прогрессу» в вопросе урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.