https://static.news.ru/photo/dcad221c-e68d-11e9-86b2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно оценивают подтверждение Киевом согласия на «формулу Штайнмайера» по Донбассу, которое дал экс-президент Украины Пётр Порошенко несколько лет назад.

Речь идёт о подтверждении Украиной ранее данного согласия на «формулу Штайнмайера», потому что с ней Украина несколько лет назад уже согласилась, это сделал президент Порошенко. Сейчас это согласие было подтверждено, и это позитивное подтверждение, — цитирует РИА Новости Пескова.

Как писал News.ru, Зеленский подчеркнул, что подписание «формулы» не влечёт за собой отказ от Крыма и Донбасса. Глава государства отметил, что местные выборы в Донбассе должны пройти «не под дулами автоматов», а по законам Украины.

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября.