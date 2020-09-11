В Кремле не сочли угрозой предстоящим выборам ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/ea097dd8-f41b-11ea-a98e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Кремле не испытывают опасений по поводу того, что госпитализация оппозиционера Алексея Навального негативно повлияет на результаты предстоящих в регионах выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что оснований ожидать усиление оппозиционных настроений в обществе также нет.

Факт нахождения в коме человека, который впал в кому в результате пока не установленных причин, вряд ли может иметь такие последствия, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он напомнил, что Россия не располагает сведениями о возможном преступном умысле в отношении политика. При этом, по его словам, «иные утверждения пока якобы имеют своё подтверждение только в Берлине».

В единый день голосования, который состоится 13 сентября, а также в два предшествующих ему дня в 20 российских регионах пройдут выборы губернаторов, 18 из них будут прямыми. Кроме этого в 11 субъектах граждане будут выбирать депутатов законодательных органов.

Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, его доставили туда с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, который летел из Томска в Москву.

Соратники оппозиционера считают, что он был отравлен. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги заявили, что на политика было совершено покушение. Предположительно — с использованием вещества из группы под условным названием «Новичок».

Больше двух недель Навальный провёл в коме. 7 сентября берлинские врачи сообщили, что состояние его здоровья улучшилось, это позволило вывести пациента из состояния искусственной комы и отключить от системы искусственной вентиляции лёгких.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Совете Федерации предположили, что всё произошедшее — «план Б» во внешнем вмешательстве в российские выборы. По мнению сенатора Андрея Климова, задачей Навального было создание очагов политической напряжённости в регионах с помощью протестных выступлений и программы «умного голосования», призванной консолидировать оппозицию вокруг наиболее перспективных кандидатов. Однако, когда российская политическая система показала свою устойчивость к попыткам внешнего давления, Навального решили вывезти из страны под видом «жертвы режима».