В Совфеде объяснили, почему считают отравление Навального спектаклем Запада

https://static.news.ru/photo/435232fa-f362-11ea-a9da-fa163e074e61_660.jpg Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ресурсы оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), признанного в России иностранным агентом, планировалось использовать из-за границы для разжигания протестных настроений в единый день голосования. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Он предположил, что «основная ставка делалась на создание очагов политической напряжённости в глубинке», в том числе в Новосибирской и Томской областях, где проходят выборы в законодательные собрания. В качестве инструмента воздействия, отметил сенатор, предполагались протестные выступления и популяризируемое им «умное голосование», призванное консолидировать оппозицию вокруг наиболее перспективных кандидатов.

Однако, выразил уверенность Климов, ни события в Белоруссии, ни попытки создать очаги хаоса в российской глубинке не смогли привести к тому эффекту, на который рассчитывали зарубежные «сценаристы и режиссёры», добавил он.

Именно тогда, когда фиаско группы Навального стало достаточно очевидным, и случилось его так называемое отравление с последующей срочной эвакуацией в Берлин, — цитирует сенатора РИА Новости.

Он добавил, что недаром в иностранных СМИ с первых же дней этой скандальной истории «синхронно начали проводиться параллели между госпитализацией Навального и пресловутым отравлением в Англии британского шпиона [и экс-полковника ГРУ Сергея] Скрипаля».

Тем не менее, подчеркнул Климов, российская политическая система в очередной раз показала свою устойчивость к попыткам внешнего давления.

Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. Двумя днями ранее политик был госпитализирован в омскую больницу, куда его доставили с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

Больше двух недель Навальный провёл в коме. 7 сентября берлинские врачи сообщили, что состояние его здоровья улучшилось, это позволило вывести пациента из состояния искусственной комы и отключить от системы искусственной вентиляции лёгких.

Как писал NEWS.ru, в июле оппозиционер объявил о закрытии ФБК. Решение он обосновал тем, что организацию «просто отняли», лишив возможности к существованию. Тем не менее он пообещал перейти на другое юридическое лицо и продолжить деятельность.