В Кремле назвали условие для участия других стран в переговорах по Карабаху

https://static.news.ru/photo/1e199ee8-183c-11eb-b007-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для участия любой страны в урегулировании ситуации на территории Нагорного Карабаха необходимо согласие со стороны Азербайджана и Армении. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, должна ли Турция быть в большей степени вовлечена в переговоры по Карабаху. Песков подчеркнул, что в этом случае силу имеет только мнение двух сторон — Баку и Еревана.

Только противоборствующие страны могут дать согласие или пожелать участия того или иного государства в процессе урегулирования, — цитирует Пескова ТАСС.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что началу обострения в Нагорном Карабахе предшествовал ряд «попыток диверсий» и Ереван «всячески пытался» сорвать переговорный процесс. По его словам, в течение последнего года переговоры практически не велись и это было сделано для того, чтобы свалить «вину на Баку».