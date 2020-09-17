В Госдуму внесли законопроект об отмене трёхдневного голосования

https://static.news.ru/photo/7980d51c-f8d9-11ea-a3e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах внесён депутатами Госдумы от «Справедливой России». Ранее эсеры неоднократно заявляли, что выступают против голосования в течение нескольких дней.

Как сообщает РИА Новости, проект, который внесён группой депутатов во главе с лидером эсеров Сергеем Мироновым предлагает признать утратившими силу положения о возможности проведения голосования в течение нескольких дней. Данное положение должно начать действовать уже с 1 октября 2020 года.

Положения указанного федерального закона применялись на состоявшихся в течение трех дней в период с 11 до 13 сентября 2020 года выборах различного уровня, — говорится в тексте пояснительной записки.

13 сентября в России прошёл единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня состоялись в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД в ходе региональных выборов не зафиксировало нарушений, которые могли бы существенно повлиять на итоги голосования. По его словам, ведомство получило чуть более 2,5 тысячи сообщений «разной направленности» о нарушениях во время досрочного голосования и в единый день голосования. Он пояснил, что эти сообщения касались нарушения агитации, уничтожения агитационных материалов, подкупа избирателей, а также вмешательства в работу комиссий и незаконной выдачи бюллетеней. Вместе с тем МВД выявило вбросы ложной информации в соцсетях и средствах массовой информации, писал NEWS.ru.