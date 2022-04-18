В Госдуме попросили ограничить свободу творчества на время военной операции

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила в адрес министра культуры Ольги Любимовой обращение с предложением ввести в России институт общественных художественных советов для решения судьбы некоторых произведений искусства. Текст обращения есть в распоряжении NEWS.ru. По мнению политика, совет должен работать до конца военной операции на территории Украины.

Я понимаю, что любая цензура для культуры губительна, однако считаю, что в период проведения нашей страной специальной военной операции на территории Украины и в условиях жёсткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации. <...> Предлагаю на время проведения специальной военной операции ввести временную меру — институт общественных художественных советов, — написала она.

Лантратова отметила, что это должно стать именно временной мерой, а влияние государственных институтов на советы должно быть ограничено.

В качестве примера провокационного искусства она привела скульптуру украинского художника Олега Кулика «Большая Мать», представленную на ярмарке «Арт-Москва». По её мнению, это произведение — «целенаправленное оскорбление символа Великой Победы». Она отметила, что наблюдает в интернете «полное негодование людей» по поводу появления этой скульптуры.

Кроме того, в качестве примера политик назвала мюзикл «Шахматы», много лет идущий в Московском дворце молодёжи. По её мнению, в постановке «высказывается неуважение к нашей стране».

Ранее депутат Госдумы Алексей Черняк («Единая Россия») заявил, что доступ к видеохостингу YouTube в России необходимо законодательно запретить минимум на 10 лет. Он назвал поведение компании Google цензурой и нарушением прав и свобод.